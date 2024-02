Aragonès atribueix la manca d'inversions contra la sequera a l'"austeritat" d'altres governs

Avisa que "si no plou vindran mesos complexos, moments complicats"

BARCELONA, 20 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha atribuït la manca d'inversions per combatre la sequera a "una austeritat mal entesa d'altres governs" catalans, i també ha assegurat que es deu a causa de l'endeutament de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Així s'ha pronunciat aquest dimarts durant la seva intervenció inicial en el ple monogràfic sobre la sequera i el canvi climàtic al Parlament, en què ha assegurat que al Govern li toca "fer la feina que quedava per fer després d'anys de manca d'inversions".

Ha sostingut que Catalunya està "pagant les conseqüències d'anys de sequera d'inversions, d'infraestructures que s'havien desprogramat", i d'entendre que es podia prescindir del sector de l'aigua en lloc de pensar-hi com estratègic, ha assenyalat.

"PAGANT LES DECISIONS DEL PASSAT"

"Avui estem pagant les decisions del passat. Si una cosa no es pot imputar a aquest govern és la manca de previsió i deixadesa amb la sequera, al contrari", ha subratllat el president català, que ha assegurat que des de les primeres setmanes de la legislatura s'ha treballat en el pla de sequera i se n'ha monitoritzat de manera diària l'evolució.

Ha defensat que la Generalitat ha accelerat inversions i treballa especialment amb els ajuntaments per millorar la xarxa de distribució, "que encara és insuficient en molts casos", ha lamentat.

Aragonès ha detallat que el Govern va acordar amb els grups parlamentaris obrir una línia de suport de 50 milions d'euros per als ajuntaments, i després ha indicat que els han arribat 120 peticions dels consistoris.

PRESSUPOSTOS DEL 2024 Aragonès ha afirmat que el Govern ha projectat destinar 1.045 milions d'euros dels pressupostos del 2024 a mesures per a l'ús eficient de l'aigua, per combatre la sequera i per modernitzar els regadius.

En concret, ha sostingut que aquests diners serviran per a les infraestructures de regeneració i dessalinització d'aigua, per produir més aigua, millorar la xarxa de proveïment col·laborant amb els consistoris, millorar sistemes de reg i "fer front a la sequera més important de l'últim segle".

"No enganyaré ningú. Si no plou vindran mesos complexos, moments complicats", ha avisat Aragonès, i ha afegit que el Govern afrontarà aquesta situació buscant una solució per a cada problema que sorgeixi, treballant amb els ajuntaments i els sectors econòmics per minimitzar els efectes de la sequera.

CONSTRUIR CONSENSOS

El president de la Generalitat ha apostat per construir consensos per fer front a la sequera, i ha reclamat als grups parlamentaris que abordin aquest debat des del rigor, el "sentit de país", amb visió de futur, coherència i confiança, ha enumerat.

"Aquests canvis no es poden frenar tot i que comenci a ploure molt i la sequera s'acabi, no cometem vells errors", ha reclamat Aragonès, que ha defensat que els criteris mediambientals tinguin un paper central a l'hora de plantejar qualsevol infraestructura o iniciativa.