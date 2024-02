Mascort avisa que cada vegada "plourà menys" i crida al consens polític per fer front al canvi climàtic

Afirma que les actuacions del Govern van permetre "ajornar 15 mesos l'emergència" per sequera

BARCELONA, 20 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, ha assegurat que les prediccions climàtiques apunten que cada vegada "plourà molt menys" i que Catalunya s'ha de preparar per fer front al canvi climàtic, per la qual cosa crida al consens de tots els grups parlamentaris per combatre'l.

Ho ha dit aquest dimarts en el ple monogràfic sobre la sequera i el canvi climàtic, en el qual ha reiterat que el full de ruta de la Generalitat per a la lluita contra el canvi climàtic està definit i que "estaria bé que les forces polítiques no es desviïn".

Mascort ha posat en relleu les accions del Govern per garantir els recursos hídrics i que han permès "ajornar 15 mesos l'emergència per sequera", que es va declarar al sistema Ter-Llobregat --que proveeix Barcelona i la seva metròpolis i Girona i la seva àrea-- l'1 de febrer.

Ha assenyalat que entre el període 1990-2005 les emissions de CO2 a Catalunya van créixer de manera continuada, que en l'etapa 2005-2022 van disminuir una mica i que "les dades oficioses del 2023 diuen que es reduiran un 5%".

El conseller ha recordat que la temperatura a Catalunya s'ha incrementat de mitjana 1,8 graus des del 1950 i que les previsions apunten que "fins al 2050 aquest augment serà superior", i que en el període del 1950 al 2014 Catalunya ha perdut un 1,2% de pluges.

"Els estudis pronostiquen un escenari d'escassetat hídrica i calen mesures. Amb aquestes temperatures extremes, onades de calor, nits tropicals, la durada dels episodis secs i la torrencialitat de les pluges, la nostra obligació és dissenyar un futur per a tothom, no caure en el catastrofisme ni el derrotisme", ha remarcat.

REGENERACIÓ

En relació amb aquestes prediccions, Mascort ha reiterat el compromís del Govern amb la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic i ha insistit que la Generalitat treballa per garantir els recursos hídrics de la població a través de la regeneració d'aigua; la reutilització a les indústries catalanes; i treballar en accions forestals per a l'aprofitament d'aqüífers i rius.

Sobre la sequera a Catalunya, el conseller ha afirmat que l'objectiu és que en l'horitzó 2027-2030 es pugui garantir el proveïment de tota la regió metropolitana de Barcelona amb la regeneració d'aigua: actualment, l'àrea metropolitana consumeix 400 hectòmetres cúbics d'aigua a l'any, i s'estan generant entre 205 i 210 hectòmetres.

A més de l'aigua regenerada, també es vol garantir el proveïment amb l'estació de tractament d'aigua (ETAP) del Besòs i l'estació de regeneració d'aigua (ERA) de Sant Feliu de Llobregat; les dues ETAP del Bon Pastor i Montcada (Barcelona); la dessalinitzadora de la Tordera II (Girona) i la del Foix (Barcelona), amb les quals s'arribarà a 405 hectòmetres cúbics d'aigua.

ACTUACIONS

Mascort ha reiterat el compromís del Govern en la lluita contra el canvi climàtic, amb una inversió actual de 80 milions d'euros per posar "al dia el país", i ha posat en valor l'Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic, aprovada el 2023 i amb un total de 312 mesures, de les quals ja se n'han implantat un 56% i que a finals d'aquest 2024 es preveu arribar al 72%.

Altres actuacions que el conseller ha volgut destacar passen per l'Estratègia del delta de l'Ebre (Tarragona) amb tres actuacions pressupostades en 21 milions d'euros per preservar aquest espai; el Fons Climàtic previst en la Llei 16/2017 del canvi climàtic; una línia de descarbonització amb l'Institut Català de Finances (ICF); i que dissabte es va constituir la Taula Intersectorial Forestal.

Ha apostat per impulsar en aquesta legislatura l'Agència de la Natura, a més de la protecció efectiva dels 13 parcs naturals de Catalunya; ha posat en valor el Pla de Qualitat de l'Aire i creu que les zones de baixes emissions estan donant bons resultats, ja que el 2023, "per primera vegada en molts anys", Barcelona va complir la directiva europea sobre emissions a totes les seves estacions.