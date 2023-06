Anna Erra, nova presidenta del Parlament en substitució de Borràs amb el suport de Junts i ERC

És el primer cop que la cambra elegeix nova presidència amb la legislatura en curs

El ple del Parlament ha elegit aquest divendres la vicepresidenta de Junts i alcaldessa en funcions de Vic (Barcelona), Anna Erra, com a nova presidenta de la institució en una votació secreta en urna en què ha recaptat els vots a favor de Junts i ERC.

Erra substitueix en el càrrec Laura Borràs, després que la Mesa va acordar retirar-li l'escó per ordre de la Junta Electoral Central (JEC) després de ser condemnada, en una sentència que no és ferma, per prevaricació i falsedat documental per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

És el primer cop des del restabliment de la institució, el 1980, que el ple ha d'elegir un nou president amb la legislatura en curs.

Més enllà d'Erra, el PSC-Units havia presentat per al càrrec la candidatura de la vicepresidenta segona del Parlament, Assumpta Escarp; els comuns, la del diputat Joan Carles Gallego, i Cs la de l'ex-secretari general i diputat Matías Alonso.

En la primera votació, que els diputats han escrit el nom d'un candidat en una papereta i l'han dipositat en una urna, cap ha aconseguit la majoria absoluta, i s'ha fet una segona ronda, en la qual només s'ha pogut elegir els dos candidats amb més vots: Erra i Assumpta Escarp.

VOTACIONS

Finalment, Erra ha aconseguit 64 vots, que representa la suma dels diputats de Junts i ERC --excepte el de Lluís Puig, que no ho ha pogut fer en viure a l'estranger--, i Escarp 44, per la qual cosa ha recaptat els 33 vots del PSC i onze més d'altres grups.

No obstant això, la CUP, que ha votat en blanc en les dues votacions, ha informat que ha cedit un vot a Puig "en solidaritat antirepressiva amb el diputat exiliat que no pot exercir el seu dret com a càrrec electe per culpa del TC",

Més enllà dels nou diputats dels anticapitalistes, 16 diputats més del ple han votat en blanc, ja que en aquesta segona votació ho han fet un total de 25.

Un cop proclamat el resultat, Erra ha ocupat el seu lloc a la Mesa, li han posat la medalla d'honor del Parlament --símbol distintiu dels membres de la Mesa, que en el cas de la presidència, és d'or-- i ha adreçat les seves primeres paraules als diputats com a presidenta de la cambra.

PRESÈNCIA DE BORRÀS

Amb el nomenament d'Erra acaba gairebé un any d'interinatge en la presidència del Parlament, després que la Mesa va suspendre Borràs --present en el ple des de la tribuna de convidats-- en aplicació, per primer cop, de l'article 25.4 del Reglament, que preveu la suspensió immediata dels diputats als quals s'obre un judici oral per delictes vinculats amb la corrupció,

Des de la suspensió dels seus drets i deures, el 28 de juliol del 2022, fins ara, la vicepresidenta primera, Alba Vergés, ha exercit les funcions de la presidència.

A més de Borràs, des de la restitució han estat presidents del Parlament Heribert Barrera (1980-1984); Miquel Coll i Alentorn (1984-1988); Joaquim Xicoy (1988-1995); Joan Reventós (1995-1999); Joan Rigol (1999-2003); Ernest Benach (2003-2010); Núria de Gispert (2010-2015); Carme Forcadell (2015-2017) i Roger Torrent (2018-2021).