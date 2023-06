Borràs (Junts) erigeix Erra com la figura de consens i l'insta a "mantenir l'esperit" de l'1-O

Aposta per abordar el 23J "en clau catalana" i creu que el resultat és el "mateix" amb governs del PP o del PSOE

BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts i expresidenta del Parlament, Laura Borràs, ha assegurat que la formació independentista va proposar l'alcaldessa en funcions de Vic (Barcelona), Anna Erra, buscant el màxim consens, i l'ha instat a "mantenir l'esperit amb el qual es va començar aquesta legislatura", que ha dit que és el de l'1-O.

Ho ha explicat en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 d'aquest divendres recollida per Europa Press, coincidint amb el ple de la cambra catalana en el qual previsiblement Erra serà investida, després de rebre l'aval de Junts i ERC i amb l'abstenció de la CUP.

"Allà on tothom vol buscar divisions, nosaltres sortim amb una lliçó d'unitat. Això és el que vam fer en l'executiva i és el que es veurà avui al Parlament", ha defensat Borràs, que ha dit que la decisió de proposar Erra ja estava presa abans de la celebració de l'executiva de Junts de dimarts, i que la reunió va servir per traslladar l'escenari.

Ha enaltit la "posició sense fissures" que va defensar el partit negant-se a avançar pantalles per no normalitzar la situació i no blanquejar el conflicte, en les seves paraules.

Així mateix, ha explicat que, si bé des de la seva suspensió com a presidenta ha assistit als plens, amb el relleu deixarà de fer-ho perquè creu que ja no és la seva responsabilitat: "És com una tortura que m'he autoinflingit per sentit del deure".

Ha tornat a atribuir la retirada del seu escó a "interessos partidistes" i ha criticat que amb la decisió no s'està complint el reglament parlamentari.

UN 23J "EN CLAU CATALANA"

La presidenta de Junts ha reivindicat concórrer a les eleccions generals del 23 de juliol i actuar durant la legislatura "en clau catalana".

Per això, ha insistit que el seu partit "no salvarà Espanya de la ultradreta, treballarà per assolir la independència de Catalunya", si bé ha expressat preocupació per l'avanç d'aquestes forces polítiques.

Preguntada sobre què reclamarà Junts per investir un candidat, ha lamentat que "el resultat per a Catalunya és el mateix" amb un govern del PP o del PSOE i ho ha condicionat al fet que s'atenguin les seves exigències.

"Tots els governs d'Espanya, siguin de dretes o d'esquerres, han actuat de la mateixa manera. Respecte a l'1-O també; respecte a l'amnistia, també; respecte a l'autodeterminació, també; respecte a la llengua catalana, també", ha enumerat.

PACTES ENTRE INDEPENDENTISTES

Borràs ha criticat que ERC i Bildu concorrin en una llista conjunta al Senat i ho ha contraposat amb el plantejament unitari del secretari general de Junts, Jordi Turull: "Se'ns va dir que era una fórmula antiga. Sembla que no tan antiga perquè al Senat s'ha trobat un encaix".

Sobre la voluntat del seu candidat a l'alcaldia de Barcelona i guanyador de les eleccions, Xavier Trias, de pactar amb el PSC i ERC, Borràs s'ha remès a la ponència política de Junts que "parla sempre de prioritzar governs independentistes" i a l'autonomia municipal.