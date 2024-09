AMP.- Illa plantejarà aquest dimarts reactivar la taula tècnica d'ampliació de l'Aeroport del Prat

Afirma que es revertirà el benefici fiscal que es va acordar per al Hard Rock



BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que aquest dimarts portarà a la reunió del Consell Executiu una proposta per tornar a convocar la comissió tècnica entre el Govern català i el central sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona - El Prat.

Ho ha dit aquest dilluns a la nit en una entrevista de 3Cat recollida per Europa Press, en què ha explicat que és necessari reactivar aquesta taula per veure "com es pot millorar" aquesta infraestructura amb criteris de màxim rigor ambiental.

UNA QÜESTIÓ "DORMIDA"

Illa ha afirmat que seran els tècnics els qui hauran d'exposar quines són les millors propostes perquè aquesta infraestructura pugui rebre avions de més envergadura: "No podem tenir aquesta qüestió dormida o apartada".

El president ha previst que els treballs tècnics es poden allargar entre tres i quatre mesos, i insisteix que tornar a reunir la taula tècnica "és el primer pas" per augmentar la capacitat de la infraestructura.

RIGOR MEDIAMBIENTAL

"Hi ha una sèrie de propostes que s'han fet des de la societat civil. És necessari que s'estudiïn de forma tècnica. Es farà amb el màxim rigor mediambiental", ha insistit.

Ha posat l'accent en què no veu contraposat la preservació del medi ambient i l'activitat econòmica: "Crec que hi ha maneres de trobar un punt d'equilibri".

Sobre si és partidari d'allargar la tercera pista cap al nord o de protegir altres zones naturals de l'entorn del Delta del Llobregat, Illa ha declinat anticipar-se i ha subratllat que la decisió que es prengui haurà de complir la legislació mediambiental vigent, i no ha descartat mesures compensatòries.

HARD ROCK

En relació al projecte del Hard Rock, que ha definit com "un projecte interessant pel Camp de Tarragona", ha garantit que, d'implementar-se, no tindrà beneficis fiscals.

Illa ha explicat que la decisió de revertir els beneficis fiscals s'emmarca en l'acord d'investidura amb els Comuns: "La política és això, arribar a acords en societats plurals".

"Si hagués tingut 68 diputats ho hagués fet diferent. Ells també han fet renúncies. Crec que són bons acords per al futur de Catalunya", ha afegit.

També ha dit que preveu reunir-se les properes setmanes amb els impulsors del Hard Rock i que, si el projecte no prospera, el Govern buscarà altres propostes que "puguin ser interessants" per al Camp de Tarragona.