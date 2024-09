Illa creu que els jutges han d'aplicar la Llei d'Amnistia "de forma àgil i sense subterfugis"

Assegura que a Catalunya "li va molt bé" que hi hagi un Govern presidit per Pedro Sánchez



BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dilluns que els jutges han d'aplicar la Llei d'Amnistia "de forma àgil i sense subterfugis".

Ho ha dit en una entrevista de 3Cat en preguntar-se-li si ell hagués estat partidari de detenir l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont el 8 d'agost abans que pogués intervenir en l'acte a l'Arc de Triomf de Barcelona.

LLEI "NÍTIDA I EXPLÍCITA"

Illa ha afirmat que, en primer lloc, creu que els jutges han d'aplicar la Llei d'Amnistia "de forma àgil i sense subterfugis".

"Demano a l'àmbit judicial que respecti l'esfera de decisió de la política legislativa", i ha dit textualment que la llei és nítida i explícita i també constitucional.

"PAPER CLAU" DE SÁNCHEZ

Preguntat per la seva relació amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, Illa ha assegurat que a Catalunya "li va molt bé" que hi hagi un Govern presidit per Sánchez, i ho veu un factor clau per poder implementar les polítiques que planteja el PSC.

"El president Sánchez i el conjunt del PSOE ha tingut un paper clau en encarrilar les coses a Catalunya", ha afegit el president català.

Ha sostingut que un govern del PSOE ajuda a implementar les "polítiques de progrés" que ell planteja, i també ha celebrat la resposta de Sánchez davant dels discursos d'odi que posen en risc la democràcia, segons ell.

Illa també ha afirmat que el programa polític de Sánchez per a Catalunya "ha donat els seus fruits, amb resultats tangibles i contrastables".