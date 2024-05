Albiach només donarà suport a un Govern amb l'habitatge com a "primera prioritat"

Demana regular lloguers de temporada, un impost antiespeculació i habitatge públic

TARRAGONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha assegurat que "només hi haurà un Govern amb vots dels Comuns si l'habitatge és la primera prioritat" i que seran determinants i volen estar al pròxim Executiu.

Així s'ha pronunciat aquest diumenge en un acte electoral al Palau de Congressos de Tarragona, amb la vicepresidenta segona del Govern central i líder de Sumar, Yolanda Díaz; la portaveu al Congrés, Aina Vidal; la cap de llista per Tarragona, Yolanda López, i el diputat del Parlament, Joan Carles Gallego.

Albiach ha afirmat que "la primera, segona i tercera" mesura que aprovi el pròxim Govern ha de garantir el dret a l'habitatge.

Ha demanat que primer es regulin els lloguers de temporada, que després s'estableixi un impost contra l'especulació i que s'impulsi "d'una punyetera vegada" la construcció d'habitatge públic de lloguer.

"SEREM EL GOVERN DE L'HABITATGE"

Vol posar l'habitatge al cor del pròxim Govern, diu, i ha subratllat que els Comuns faran amb l'habitatge a Catalunya "el mateix que ha fet Yolanda Díaz amb la feina digna al Govern de l'Estat".

"Serem el Govern de l'habitatge", ha subratllat la candidata dels Comuns, i ha afegit que la defensa d'aquest dret està a l'ADN de la seva formació política.

Ha promès que el seu partit no fallarà i estarà al costat de la gent treballadora a favor del dret a l'habitatge, "per moltes pressions, per moltes amenaces, per molt 'lawfare'" que hi hagi.

SANITAT

També ha afirmat que Catalunya necessita un canvi, que creu que només pot passar pels Comuns al Govern: "Porteu-nos al Govern i farem un país de pa i roses, de sostre i treball", ha reclamat.

En sanitat, ha proposat un pla de tornada de bates blanques per tenir més i millor sanitat pública, i ha preguntat al president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, "on són els psicòlegs que tantes vegades ha promès".

AINA VIDAL: PSC I "TERRAPLANISME"

Aina Vidal ha criticat la "supèrbia i terraplanisme" que assegura que té el PSC, i ha demanat a Illa que no defensi un model negacionista del canvi climàtic i depredador, ha dit.

"S'esperaria més d'un exministre de Sanitat que plantejar casinos, màfies i precarietat", ha afirmat en al·lusió al projecte del Hard Rock, després de la qual cosa ha afegit que el planeta té límits i ha apostat per un model productiu respectuós.