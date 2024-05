Díaz demana coherència al PSC sobre el Hard Rock: "Fins i tot Felipe González" va rebutjar l'Eurovegas

Acusa el PSC de liderar una proposta "caduca, que és agressiva i que és incorrecta"



TARRAGONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona, ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha demanat coherència al PSC amb el projecte del Hard Rock: "Fins i tot Felipe González es va posicionar en contra d'aquesta barbaritat que era l'Eurovegas a Madrid".

Així s'ha pronunciat aquest diumenge en un acte electoral de Comuns al Palau de Congressos de Tarragona, amb la candidata a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach; la portaveu al Congrés, Aina Vidal; la cap de llista per Tarragona, Yolanda López, i el diputat del Parlament Joan Carles Gallego.

Díaz ha acusat els socialistes catalans d'estar "liderant una proposta que és fallida, que és caduca, que és agressiva i que és incorrecta", i ha reclamat que Tarragona tingui un model industrial sostenible i que generi llocs de treball amb valor afegit.

"Quina esperança donem a les nostres filles i fills quan el nostre projecte més gran passa per dir que posarem 1.300 màquines escurabutxaques? Això és un projecte de país? Vosaltres creieu que hi ha algun país europeu que estigui presumint defensant això? Jo demano coherència al PSC", ha subratllat.

COMUNS "DECISIUS"

Ha demanat votar als Comuns perquè puguin ser "decisius" en el pròxim Govern, igual que assegura que ho va ser Sumar després de les passades eleccions generals, en la qual els de Jéssica Albiach van quedar segona força a Catalunya.

La líder de Sumar també ha apostat per defensar la gent "que no viu de rendes, que vol una millor sanitat pública a Catalunya", i ha assegurat que el vot als Comuns és la garantia per a això.

També ha criticat que ERC votés en contra de la reforma laboral: "Hem fet una reforma laboral de la qual avui presumeixen els dirigents de la Generalitat, però hi van votar en contra".