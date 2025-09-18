Aena invertirà més de 3.000 milions a l'Aeroport de Barcelona

Illa destaca la importància de tenir "un aeroport líder i del segle XXI"
BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -
La proposta del pla d'inversions aeroportuàries d'Aena, xifrada en uns 13.000 milions d'euros a tot Espanya entre 2027 i 2031 per adaptar-se a la demanda, contempla destinar més de 3.000 milions (un 23% del total) a l'Aeroport de Barcelona, informa Aena en un comunicat aquest dijous.
La companyia ha destacat que durant aquest quinquenni es duran a terme les actuacions per arribar a la capacitat del camp de vol de 90 operacions/hora, adaptar la capacitat del costat terra i convertir la infraestructura en un "referent de sostenibilitat".
A més a més, les actuacions contemplen la reconfiguració de les terminals T1 i T2, amb actuacions de millora en aquesta última, i als seus aparcaments associats, treballs a la pista 06R/24L, sortida ràpida a la pista 02/20, ampliació de la pista i satèl·lit.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat, en una visita a la farmacèutica Hipra a Girona, el seu agraïment per la proposta, de la qual ha dit que és "positiva" per al territori, i ha afegit, textualment, que per tenir una Catalunya líder i del segle XXI cal un aeroport líder i del segle XXI.
"Quan hi ha canvis tan ràpids, la gent s'inquieta i pensa en com els afectarà. Cal analitzar les conseqüències que tindrà, però l'impacte serà molt important, mundial", ha afirmat.
AEROPORT DE GIRONA-COSTA BRAVA
El pla d'Aena també contempla millores en altres aeroports catalans. A l'Aeroport Girona-Costa Brava hi ha prevista la millora de la zona d'embarcament, una terrassa al costat aire, l'adequació de la zona d'arribades no Schengen i el redisseny de l'aparcament d'autobusos.
Així mateix, està prevista l'ampliació de la plataforma i també hi ha una partida d'intermodalitat per contribuir a l'execució de la passarel·la de connexió entre la futura estació d'alta velocitat i el terminal de l'aeroport.
AEROPORT DE REUS
A l'Aeroport de Reus (Tarragona) hi haurà millores de processos i qualitat en àrea terminal, amb una nova zona de control de passaports d'arribades, remodelació de vials accés, millora del confort en zona d'embarcament i renovació de l'equipament d'aparcament.
També es preveuen actuacions de millora de la seguretat, concretament de l'equipament de seguretat, i un increment de la seguretat operacional, amb l'allargament de pista i l'adequació de drenatge.
D'altra banda, la planta solar fotovoltaica de l'Aeroport de Reus tindrà una potència total instal·lada de 15 MWp i una potència nominal de 12,5 MW, amb un pressupost total d'instal·lació de 9,4M d'euros.
AEROPORT DE SABADELL
Finalment, a l'Aeroport de Sabadell (Barcelona), es preveu la millora de la urbanització, accessos i escomeses, amb un nou accés nord, millora del talús zona est, l'ampliació de plataforma i un nou simulador de foc.