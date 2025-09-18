Illa celebra la inversió d'Aena a l'Aeroport de Barcelona: "És un gran pas com a país"

GIRONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat la proposta del pla d'inversions aeroportuàries d'Aena, amb un pressupost d'uns 13.000 milions d'euros a tot Espanya entre 2027 i 2031 per adaptar-se a la demanda i que contempla destinar més de 3.000 milions (un 23% del total) a l'Aeroport de Barcelona.
"Celebro que el Govern central hagi aprovat un pla d'inversions en el conjunt dels aeroports per connectar-nos amb el món. És un gran pas com a país que puguem millorar les nostres infraestructures de connectivitat", ha destacat Illa en la inauguració de la primera fase del Campus Hipra a Girona.
Durant aquest quinquenni, s'implementaran actuacions orientades a arribar a la capacitat del camp de vol de 90 operacions/hora, adaptar la capacitat del costat terra i convertir la infraestructura en un "referent de sostenibilitat".
"Volem una Catalunya centrada en la generació de prosperitat i a estar ben connectada amb el món per estar en el circuit del talent, tenir impacte mundial", ha apuntat Illa.
Ha afegit que convertir l'aeroport en un hub intercontinental i en un referent de sostenibilitat mediambiental "és un pas imprescindible per generar prosperitat a Catalunya, Espanya i Europa".