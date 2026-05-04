Ábalos discrepa dels 94.000 euros sense justificar que li atribueix l'UCO: "Són força menys"

MADRID 4 maig (EUROPA PRESS) -
L'exministre de Transports José Luis Ábalos ha assenyalat aquest dilluns en la seva declaració com a acusat al Tribunal Suprem que difereix dels 94.000 euros en deu anys sense declarar que la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil li atribueix. "He fet els comptes i surt força menys", ha indicat per afegir que "si hi hagués diners, aflorarien".
"Víctor de Aldama --empresari i coacusat en el judici-- l'altre dia em va posar més milions. Jo estic encantat, perquè com més milions em posen, més exigible és la identificació i la localització d'aquests diners", ha assenyalat, després d'un estira-i-arronsa amb el fiscal en cap d'Anticorrupció, Alejandro Luzón, pels atestats de la Guàrdia Civil.
L'exministre també ha lamentat que "a cada declaració, augmenten els milions" que li atribueixen i que ell nega, però que l'UCO va trobar els 94.000 euros "perquè no hi ha hagut manera" de trobar "res més".
Així, Ábalos ha indicat que el 2020 li van imputar més de 14.000 euros "com a ingressos en efectiu" dels quals, segons ell, "7.600 corresponen al lloguer" d'un pis per part de Koldo García, el seu exassessor i tercer processat, i 4.000 "d'un lloguer vacacional per a Joseba" García, el germà de Koldo.
Així mateix, l'exministre ha reclamat que encara no disposa dels dispositius que li va confiscar la Guàrdia Civil, per la qual cosa no ha "tingut l'oportunitat de fer cap pericial".
"La investigació aquesta va començar l'any 22. L'abril del 22. Som al maig del 2026. Em vol dir que en quatre anys no m'han localitzat comptes, diners, fons? Només això dels whatsapps" del mòbil de Koldo, ha declarat.
En aquest sentit, ha dit que "es poden ocultar 100.000, 200.000, 300.000", però no pas "milions". "Es poden gastar també", ha replicat Luzón, a la qual cosa Ábalos ha respost "que no": "Miri com jo he viscut i miri quantes vegades he sortit del país".
"Tot el que se m'atribueix en aquesta causa són 94.800 euros d'origen desconegut. Això és el que trobaran en deu anys sobre el gran cas de corrupció de les mascaretes", ha ironitzat.