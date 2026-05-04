Ábalos nega haver ordenat contractar l'empresa d'Aldama i defensa la decisió de comprar 13 milions de mascaretes

MADRID 4 maig (EUROPA PRESS) -
L'exministre de Transports José Luis Ábalos ha rebutjat davant el Tribunal Suprem que donés l'ordre de contractar la compra de mascaretes a l'empresa Soluciones de Gestión, vinculada a l'empresari acusat Víctor de Aldama. Així mateix, ha afirmat que la decisió de comprar 13 milions d'unitats va ser seva, per "la necessitat de generar una reserva estratègica" de material sanitari.
"Jo sempre vaig dir que les mascaretes calia portar-les tan aviat com fos possible, que treballessin per fer-ho", ha dit durant la seva declaració aquest dilluns com a principal acusat en el judici per presumptes irregularitats en la compra de material sanitari.
Ábalos ha dit que ell va donar l'"ordre política" d'aconseguir 13 milions de mascaretes però que corresponia a Ports de l'Estat --8 milions-- i a Adif --5 milions-- fer-ho i tenien "totes les competències i responsabilitats com a òrgan de contractació".
"Han de contractar com creguin convenient. Jo no he contractat mai, no he format part de cap òrgan de contractació. Tenen el mandat de comprar, però no el de contractar ningú en concret. Han de contractar qui creguin, perquè són ells els qui n'hauran de respondre", ha afegit.
Sobre que Ports i Adif es decantessin per Soluciones de Gestión, l'exministre ha assegurat que si "no els agradava" aquella oferta, "en podrien haver agafat una altra". "El problema és que les altres els podien generar menys confiança i, sobretot, és que potser els tocava avançar uns diners que no volien arriscar", ha dit.
L'exministre ha negat que parlés amb Aldama, el tercer acusat, abans de les adjudicacions, tot i que ha reconegut que és "probable" que sabés que buscaven material. "Però en aquell moment un ho interpreta gairebé com una ajuda, és que necessitàvem de tothom", ha precisat.
I ha subratllat que la seva "obsessió" era tenir "equips de protecció ara", i ha assenyalat que "la preselecció es podia fer perfectament i és legal, ja que la legislació ho permetia".