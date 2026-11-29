BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El 66,53% del cens de catalans ha votat fins a les 18 hores, 17,81 punts més que el 2023, segons dades del Ministeri de l'Interior, mentre que a tot Espanya són el 68,16% (+15,03).
A les generals del 2023, a Catalunya a aquella hora havia votat el 48,72% del cens, la qual cosa suposava 11,2 punts menys que a les generals del 2019 a aquella mateixa hora.
Fins a les 18 d'aquest diumenge han votat el 67,42% a Barcelona (+18,23 punts), el 64,9% a Tarragona (+15,58), el 61,81% a Lleida (+16,71) i el 64,19% a Girona (+17,72).
Hi ha 5.926.487 catalans cridats a votar (223.028 més que les generals del 2023) i 129.918 han demanat el vot per correu (un 29,1% més).