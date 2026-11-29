VALÈNCIA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
Compromís ha elevat una queixa davant la Junta Electoral després que el president d'una mesa electoral de València "hagi impedit" votar a una dona que duia una samarreta amb el lema 'Acció Antifeixista'.
Segons el testimoni d'aquesta ciutadana, que ha anat a votar al Col·legi Notarial de la capital valenciana, se li ha exigit per poder votar que es tragués la peça de roba amb el missatge.
Es dona la circumstància que la dona, que finalment s'ha tret la samarreta i ha votat, ha rebut assistència legal per part de la candidata de Compromís a l'alcaldia, Mónica Oltra, que actua com a apoderada en la jornada electoral. També hi era present el número 2 de la llista de Compromís-Front Valencià al Congrés dels Diputats per València, Alberto Ibáñez.
Fonts de la coalició expliquen que s'ha redactat un comunicat --el 'rebut' del qual no ha estat signat pel president de la mesa, apunten-- en què la ciutadana ha exposat que l'exigència de treure's la samarreta "contradiu l'article 146 de la LOREG", que regula la llibertat de vot.
Per la seva banda, Compromís ha presentat una queixa davant la Junta Electoral i es pregunta, sobre l'article de la LOREG que estableix que els electors no han de portar peces de roba, eslògans o símbols que constitueixin propaganda electoral, que "contra quins candidats se suposa que aniria un lema antifeixista".