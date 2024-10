5.000 conductors d'autobusos protesten a Barcelona segons CCOO i mil segons l'Ajuntament

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -

La manifestació de conductors d'autobusos i autocars celebrada a Barcelona aquest dilluns en la vaga estatal ha reunit 5.000 persones segons CCOO de Catalunya i mil segons l'Ajuntament, informen el sindicat i el consistori a Europa Press.

CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya han convocat els conductors d'autobusos urbans i interurbans, i també de grues i de transport escolar, a la protesta per exigir la jubilació anticipada als 60 anys.

S'han reunit a les 10 hores a la plaça Ildefons Cerdà de la capital catalana i han recorregut el lateral de la Gran Via i la Via Laietana per acabar a la seu de la patronal Foment del Treball.