El zoològic de Barcelona tanca l'estiu amb 207.000 visitants, un 13% més

Ofereix activitats i materials pedagògics per al nou curs escolar



BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

El Zoo de Barcelona ha tancat aquest estiu amb 207.000 visitants des del tancament del curs escolar fins el 31 d'agost, un 13% més que durant el període estival del 2023, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona aquest dissabte en un comunicat.

La xifra de visites suposa la més alta d'un estiu en els últims vuit anys i posa de manifest "la bona recepció que està tenint l'aposta del Zoo de Barcelona per fomentar el coneixement de la biodiversitat", apunta el consistori.

Durant els mesos estivals també hi ha hagut un rècord de participació en els casals que organitza el zoològic per a nens i nenes d'entre 5 i 14 anys, que aquest estiu han tingut 11 jornades amb un total de 1.040 places que es van esgotar per complet.

La primera tinent d'Alcaldia i presidenta de Barcelona de Serveis Municipals (BSM), Laia Bonet, ha assegurat que les xifres confirmen l'èxit de l'aposta per divulgar la biodiversitat amb propostes lúdiques i alhora educatives que "contribueixen a fomentar el respecte cap al medi ambient".

PROPOSTES PER AL NOU CURS ESCOLAR

Amb l'inici del curs escolar, el Zoo de Barcelona reprèn l'oferta d'activitats adreçades a les escoles i propostes per a les famílies.

Les activitats que s'ofereixen a escoles i instituts s'adapten a cada nivell, des d'infantil fins a batxillerat, tenint en compte el contingut curricular, amb iniciatives tant dins del zoològic com per a les aules dels centres.

El zoològic disposa de materials i eines pedagògiques pròpies que ofereix als docents per generar experiències pedagògiques innovadores que fomenten l'interès, la curiositat i la comprensió de la biodiversitat del planeta.