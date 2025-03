El Zoo de Barcelona obre la convocatòria d'ajuts per a projectes de recerca i conservació

BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -

El Zoo de Barcelona, a través de la Fundació Barcelona Zoo, ha obert la convocatòria 2025 de sol·licituds a ajuts per a projectes de recerca i conservació, amb l'objectiu d'impulsar iniciatives de joves investigadors en el desenvolupament de projectes que contribueixin a la preservació de l'hàbitat i les espècies amenaçades.

Segons un comunicat, un dels criteris "clau" per a la selecció dels projectes serà el lideratge per part de joves (pre o postdoctorals) amb la voluntat que aquests ajuts es converteixin en una eina de suport per al desenvolupament de les seves carreres investigadores.

Les beques, amb caràcter general, seran de fins a un màxim de 15.000 euros per projecte, i el termini per a la presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2025 finalitzarà divendres 21 de març del 2025.