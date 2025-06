El Zoo de Barcelona i les Balears s'alien per a la supervivència de la sargantana de la Pitiüses

BARCELONA 6 juny (EUROPA PRESS) -

El Zoo de Barcelona i la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural de les Illes Balears han acordat impulsar un projecte pilot per a la cria de la sargantana de les Pitiüses, amb l'objectiu de preservar aquesta espècie i garantir la seva supervivència.

En una primera fase, es crearan tres poblacions de la sargantana al Zoo a través de 17 exemplars procedents d'Eivissa i Formentera, que seran els primers reproductors 'exsitu' d'aquesta espècie, indica BSM en un comunicat aquest divendres.

El director del Zoo de Barcelona, Antoni Alarcón, ha destacat el projecte com un "honor i una gran responsabilitat" per al parc, que ha emmarcat en el seu propòsit per preservar la biodiversitat i consolidar-se com un referent en la conservació de la fauna mediterrània.

Pel seu costat, la directora de Medi Natural i Gestió Forestal de les Balears, Anna Torres, ha esperat que la iniciativa permetrà treballar en la repoblació d'aquest rèptil per revertir la seva situació davant l'amenaça d'espècies invasores.

El projecte compta amb la col·laboració de l'Associació Herpetològica Espanyola (AHE) i del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (Creaf), a més de tècnics del Servei de Protecció d'Espècies del zoològic i del Consorci per a la Recuperació de Fauna dels Illes Balears (Cofib).