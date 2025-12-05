El Zoo de Barcelona convoca un concurs d'arquitectura per dissenyar el Bioscope

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
El Zoo de Barcelona ha convocat el concurs d'arquitectura per dissenyar el Bioscope, un centre innovador dedicat als orígens i l'evolució de la vida a la Terra que forma part de la transformació del recinte cap a la preservació de la biodiversitat.
En un comunicat aquest divendres, l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Serveis Municipals (BSM) han explicat que el concurs, d'abast internacional, busca un equip "pluridisciplinar que conceptualitzi l'edifici i els continguts del nou espai".
El Bioscope oferirà un recorregut immersiu per la història de la vida mitjançant experiències museístiques i la presència d'espècies vinculades a etapes clau de l'evolució i a projectes de conservació en els quals participa el Zoo.
La primera tinent d'alcaldia i presidenta de BSM, Laia Bonet, ha destacat "el pas endavant que suposa el concurs del Bioscope per transformar el Zoo en un espai de referència en la preservació de la biodiversitat".
El projecte preveu una inversió de 18 milions d'euros i un horitzó 2030 per aixecar un edifici singular de 3.000 metres quadrats i una zona exterior de més de 4.000 que acolliran també el nucli del futur Centre d'Espècies Amenaçades de la Mediterrània.