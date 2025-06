El Zoo de Barcelona comença a construir una reserva d'animals per acollir-los durant les obres

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -

El Zoo de Barcelona començarà aquest dimarts a construir una reserva d'animals, per a les espècies que temporalment no puguin estar a les seves instal·lacions per actuacions de manteniment i millora del parc, amb una inversió d'1,9 milions d'euros.

El nou espai estarà a punt la primavera del 2026, se situa als terrenys de l'antic Aquarama i es construirà garantint el benestar dels animals en tot moment, informa aquest dilluns en un comunicat.

Seran 3.500 m2 distribuïts a cinc zones exteriors (tres d'interiors i dues d'ocells) naturalitzades i adaptades a les necessitats i dimensions de les espècies que albergaran, com mamífers, aus, rèptils i amfibis, entre d'altres.