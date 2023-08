El Zoo de Barcelona adapta la cura dels animals a l'augment de temperatures

BARCELONA, 10 ago. (EUROPA PRESS) -

El cap de conservacions del Zoo de Barcelona, Jordi Hernández, ha explicat aquest dijous que han aplicat mesures de cura per als animals enfront de l'augment de temperatures i els episodis de calor intensa.

En declaracions als periodistes, ha dit que espècies com el panda vermell i les elefantes sofreixen més la calor, per la qual cosa usen aspersors d'aigua per refrescar la instal·lació al migdia, i també reguen amb mangueres i utilitzen fang per a un ambient "més fresc".

Algunes de les accions són l'increment del nombre d'abeuradors, el reg de les instal·lacions, la climatització amb ventiladors i la incorporació de gelats i granissats en la dieta d'algunes espècies.

També s'han instal·lat ventiladors per a felins i óssos, i l'abundant vegetació i les zones d'ombra serveixen de refugi climàtic per als animals.

El director del Zoo, Antoni Alarcon, ha destacat que vigilen el manteniment del confort tèrmic dels hàbitats i totes les accions necessàries per garantir que poden seguir mantenint els seus comportaments habituals en "les millors condicions possibles, com el bany en el cas de les espècies més aquàtiques".