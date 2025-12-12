Publicat 12/12/2025 11:11

La XVII Biennal d'Arquitectura i Urbanisme de Ponferrada (León) premia 2 projectes de l'AMB

La XVII Bienal de Arquitectura y Urbanismo, celebrada aquest dijous a Ponferrada (León) amb el lema 'Flujos comunes', ha premiat dos projectes impulsats per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Un dels premiats ha estat la promoció Carolina Catasús, a Sant Just Desvern (Barcelona), dins la categoria obra-fluxos d'energia, en reconeixement a la seva "alta qualitat arquitectònica i sostenibilitat", explica l'AMB en un comunicat aquest divendres.

El segon premiat ha estat el llibre 'Habitatge a l'àrea metropolitana de Barcelona. IMPSOL 2015-2024', dins la categoria de divulgació i publicació-fluxos de persones, per recollir tots els projectes duts a terme en aquesta franja de temps i mostrar els nous criteris en la construcció d'habitatge públic.

