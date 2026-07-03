La xarxa de Punts Liles de la Diputació de Barcelona arribarà aquest juliol a 21 municipis

BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
La xarxa de Punts Liles de la Diputació de Barcelona arribarà aquest mes de juliol a 21 municipis de la província, amb l'objectiu d'informar, sensibilitzar i prevenir actituds masclistes i comportaments sexistes en espais públics.
En la primera quinzena del mes hi haurà un Punt Lila a Sant Adrià de Besòs (4 de juliol), Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera i Súria (10 de juliol) i la Granada (12 de juliol), ha informat aquest divendres la Diputació en un comunicat.
Aquests espais continuaran el seu recorregut pels municipis d'Olesa de Bonesvalls i Santa Margarida i els Monjos (18); el Papiol, Centelles i Santa Eulàlia de Ronçana (23); Hostalets de Pierola, Sant Fost de Campsentelles, Begues i Canovelles (24); Sant Cugat Sesgarrigues, el Pla del Penedès i Mediona (25); Sant Esteve Sesrovires (26), i Subirats, Vallbona d'Anoia i la Garriga (31).