Vuit vehicles dels serveis urbans de Barcelona surten cap a València

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -

Un comboi format per quatre camions de recollida de residus, tres vehicles per moure elements pesants i una màquina excavadora dels serveis de l'Ajuntament de Barcelona han sortit aquest diumenge a les 8.30 hores cap a les zones afectades per la dana a València.

D'aquesta manera, un total de 16 tècnics se sumen als prop de 70 efectius municipals que treballen a les zones afectades, i aportaran 20 serres mecàniques; a més, aniran acompanyats de quatre vehicles de la Guàrdia Urbana de Barcelona, segons informa aquest diumenge el consistori en un comunicat.

Un equip de 32 efectius de Bombers de Barcelona amb 10 vehicles de suport van arribar aquest dissabte al lloc, i 27 agents de la Guàrdia Urbana i 12 professionals d'atenció social del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) continuen treballant sobre el terreny.