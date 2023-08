La Vuelta 2023 suposarà l'afectació al trànsit "més important de la història" de Barcelona

BARCELONA, 23 ago. (EUROPA PRESS) -

Barcelona tindrà l'afectació al trànsit "més important de la història" aquest cap de setmana amb La Vuelta 2023, amb la primera etapa (contrarellotge per equips) que se celebrarà aquest dissabte íntegrament als carrers de la ciutat, en un recorregut de 14 quilòmetres, i el final de la segona etapa aquest diumenge.

En una roda de premsa aquest dimecres, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, acompanyat de l'Intendent Major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, i el gerent de Mobilitat de la ciutat, Xavier Patón, ha avisat que la competició tindrà una afectació "extensa i intensa" i ha demanat a la ciutadania desplaçar-se en metro.

La celebració de la Vuelta suposarà l'afectació de 45 línies de bus el dissabte i de 17 el diumenge, per la qual cosa el servei de metro es reforçarà en les línies que donen servei a les zones afectades, i el vehicle privat no podrà circular pel recorregut durant les hores que dura la competició, i no es permetrà aparcar a la zona des del dia anterior.

El recorregut tindrà la sortida a la platja del Somorrostro, pujarà pel carrer Marina, passarà per la plaça dels Voluntaris Olímpics, continuarà per Marina, Ramon Turró, Sardenya, Pujades, el passeig de Pujades, el passeig Lluís Companys i el de Sant Joan, el carrer Casp, Lepant, Sancho d'Àvila i Badajoz.

Seguirà per l'avinguda Diagonal, el carrer Cristóbal de Moura, Bac de Roda, la rambla Guipúscoa, el carrer Aragó, i el tram final recorrerà els carrers de Lepant, Mallorca, Roger de Llúria, Rosselló, passeig de Gràcia, Aragó, Tarragona, plaça d'Espanya i l'avinguda de la Reina Maria Cristina.

