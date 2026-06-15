Vox respon a Sirera (PP) que l'"única solució" a la inseguretat a Barcelona és deportar

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
El president de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha respost al líder del PP al consistori, Daniel Sirera, que l'"única solució" a la inseguretat a la ciutat és deportar els estrangers que delinqueixen.
Ho ha dit en una publicació a X en resposta a la carta que Sirera va enviar a tots els líders dels grups municipals, inclòs l'alcalde, Jaume Collboni, després del tiroteig de la setmana passada al carrer Balmes en què un home va morir d'un tret al cap.
En la missiva, Sirera proposava obrir una ronda de treball per impulsar un "gran acord de ciutat" en matèria de seguretat, i De Oro ha afirmat que comparteix el diagnòstic amb el regidor popular però que difereixen sobre com solucionar-ho, segons l'edil de Vox.
"Arribats a aquest nivell d'inseguretat, amb la presència policial per si sola no n'hi ha prou per erradicar el problema ni per espantar els delinqüents", ha sostingut De Oro, que defensa que una ciutat segura passa per deportar els delinqüents estrangers.
A més a més, ha retret a Sirera que si Collboni governa a Barcelona és "gràcies també al suport" dels populars per investir-lo el 2023, i també ha criticat el pacte assolit amb Junts i el PSC per combatre la multireincidència.