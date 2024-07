Vox qualifica de "soroll demagògic" les declaracions de Colau sobre l'extrema dreta francesa

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha qualificat de "soroll demagògic" les declaracions de l'exalcaldessa i líder de BComú, Ada Colau, que dimarts va cridar a vèncer l'extrema dreta aquest diumenge en la segona volta de l'eleccions franceses, en un acte de campanya del Nou Front Popular.

"Per molt soroll demagògic que faci Colau, a Vox continuarem destapant la seva fracassada i ruïnosa gestió al capdavant de l'Ajuntament", ha dit De Oro, segons un comunicat del grup municipal aquest dimecres.

També ha assenyalat que "Colau no troba el seu lloc a l'oposició i no porta gens bé que el seu exsoci Jaume Collboni no la vulgui en el Govern municipal".