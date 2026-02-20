Vox critica Collboni per donar suport a la celebració d'un iftar comunitari al Carmel

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
El líder de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha criticat aquest divendres que el govern del PSC liderat per l'alcalde Jaume Collboni faci costat a la celebració d'un iftar comunitari al barri del Carmel, previst la setmana vinent.
En un comunicat, De Oro retreu el "suport del PSC a activitats islamistes" i reclama a Collboni preservar la identitat cultural de la ciutat, que veu en perill.
"L'Ajuntament del PSC fomenta l'avanç de l'islamisme mentre amaga i menysprea les arrels cristianes de Barcelona i de tota la nostra civilització. No ens quedarem de braços plegats", ha avisat.