Vox critica que Collboni destini 7 milions a promoure el català i "discriminar el castellà"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
El president de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha criticat que el govern de l'alcalde Jaume Collboni destini 7 milions d'euros a promoure l'ús del català a la ciutat, una mesura que ha considerat que pretén "discriminar el castellà".
En un comunicat aquest dijous, ha assenyalat que Barcelona és una ciutat bilingüe i que no té "cap sentit destinar aquesta quantitat de diners públics per imposar una Barcelona monolingüe".
"Collboni, igual que la resta del seu partit, és pres dels acords amb els separatistes, la qual cosa demostra la seva manca d'independència i el seu lliurament als interessos dels qui pretenen dividir i enfrontar-nos com a societat", ha expressat.