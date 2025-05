Vox critica que Barcelona tingui 3.885 empadronats a 5 edificis de CSS d'Horta-Guinardó

BARCELONA 7 maig (EUROPA PRESS) -

El president de Vox a Barcelona, Gonzalo de Oro, ha criticat aquest dimecres que l'Ajuntament de Barcelona tingui 3.885 persones sense domicili fix empadronades a 5 centres de serveis socials (CSS) del districte d'Horta-Guinardó, segons es desprèn d'una resposta oficial del consistori a una sol·licitud presentada pel grup municipal.

En un comunicat, De Oro afirma que s'està fent servir el padró per accedir de manera fraudulenta a ajuts socials, "especialment per part d'immigrants en situació irregular", i ha reclamat un control més gran del registre per evitar el que considera un ús indegut.

"El problema de l'habitatge és un drama real, i aquí no hi ha habitatges per a tothom, molt menys per a okupes o immigrants il·legals", ha dit el regidor.

Vox va presentar en l'últim ple una iniciativa per reclamar canvis normatius i "garantir que el padró només reculli residents reals amb l'objectiu de planificar correctament els recursos municipals".

Sosté que Catalunya s'ha convertit en "l'epicentre del frau empadronatiu" per culpa de la permissivitat institucional i ha recordat que fa mesos va alertar de més de 5.900 empadronaments en un sol immoble de Nou Barris.