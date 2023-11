Vox a Barcelona presentarà una proposta per rebutjar l'amnistia en el ple de l'Ajuntament

BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del grup de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro-Pulido, ha anunciat que presentaran una proposta en el ple d'aquest divendres per declarar un "rebuig ferm i energètic a la intenció de promoure una llei per amnistiar polítics colpistes".

Ho ha dit en una roda de premsa aquest dijous, en què ha qualificat de "responsables d'aquesta traïció sense precedents" els diputats favorables a l'amnistia i els que van votar per la investidura de Sánchez com a president del Govern central.

A més, portaran un prec perquè l'Ajuntament "atorgui la medalla d'or de la ciutat" a la Guàrdia Civil i demanaran aprovar una declaració institucional "per donar suport a Vidal-Quadras", després que l'exregidor barceloní i expresident de Vox i del PP català va rebre un tret el 9 de novembre a Madrid.

La declaració institucional no requerirà la unanimitat del ple sinó el vot favorable de 33 dels 41 regidors, després d'una reforma en la Junta de Portaveus que ha assegurat "que no és un cordó sanitari, és una dictadura encoberta que recorda a les que pateixen països com Veneçuela".

La reforma va ser impulsada pel grup d'ERC perquè Vox no pogués vetar declaracions sobre el que consideren consensos amplis, però de Oro-Pulido ha criticat que "sense l'unanimitat dels 41 regidors, totes les declaracions institucionals que surtin d'aquesta casa seran paper mullat".