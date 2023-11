Vox a Barcelona demana "fermesa i seguretat" per al desallotjament previst de la Ruïna i el Kubo

BARCELONA, 29 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del grup de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha demanat "fermesa i seguretat" per al desallotjament dels edificis de la Ruïna i el Kubo de la plaça Bonanova.

El regidor ha desplegat, juntament amb membres del partit, una pancarta a la plaça Bonanova amb el lema 'Barris segurs: Okupes no' i ha demanat que les persones que hi ha dins els edificis vagin a presó, segons un comunicat aquest dimecres.

Vox ha lamentat que el Govern municipal (PSC) se sumés a ERC, Junts i BComú per rebutjar la seva proposta en el ple per crear un Pla de Contingència i Seguretat per al desallotjament que està previst que es produeixi dijous.