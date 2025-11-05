Publicat 05/11/2025 15:17

Vox avisa del "malbaratament" de l'Ajuntament de Barcelona en el partit entre Catalunya i Palestina

Archivo - El regidor i president de Vox a Barcelona, Gonzalo de Oro (d)
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -

El grup municipal de Vox ha avisat que l'Ajuntament de Barcelona pretén destinar 600.000 euros a organitzar el partit de futbol entre les seleccions de Catalunya i Palestina el 18 de novembre, la qual cosa ha considerat un "malbaratament de diners públics".

En un comunicat aquest dimecres, el líder de la formació, Gonzalo de Oro, ha afirmat que el partit "no té res a veure amb les prioritats reals de Barcelona".

"Exigim que s'expliqui de manera detallada quina partida pressupostària s'utilitzarà, quines condicions s'han negociat i quins beneficiaris tindrà aquesta despesa", ha declarat.

Contador

Contingut patrocinat