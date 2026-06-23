Vox assegura que Collboni vol dotar la Urbana amb pistoles Taser per "maquillar la realitat"

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
El regidor de Vox a l'Ajuntament de Barcelona Liberto Senderos ha afirmat que l'alcalde, Jaume Collboni, vol aprovar el reglament per dotar la Guàrdia Urbana de pistoles Taser per "maquillar la realitat, que és molt dura i difícil d'acceptar".
"Tot el que siguin eines per ajudar la policia a complir la seva feina, a aconseguir implantar ordre i a intentar reduir els efectes de la violència al territori hi estem plenament d'acord. Però aquesta mesura no deixa de ser més que maquillatge per donar la imatge que s'estan prenent mesures reals", ha dit en una roda de premsa aquest dimarts.
Ha afegit que és un dispositiu adequat si es tenen protocols d'utilització, i ha augurat que el consistori posarà complicacions per utilitzar-lo quan es tingui la necessitat.
PLE
Quant a les propostes que portaran al ple d'aquest divendres, Senderos ha explicat que reclamaran a l'Ajuntament que exigeixi eleccions generals "immediates" pels casos de corrupció que envolten el PSOE i el president del Govern central, Pedro Sánchez.
"Volem que s'hi pronunciïn tots els grups perquè Espanya viu una situació molt greu. Volem saber on està l'alcalde: si amb els ciutadans o amb Pedro Sánchez", ha conclòs.