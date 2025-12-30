Vox afirma que el baròmetre municipal confirma la "incompetència total" de Collboni en seguretat

BARCELONA 30 des. (EUROPA PRESS) -
El líder Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha assegurat aquest dimarts que els resultats del nou baròmetre municipal demostren la "incompetència total en matèria de seguretat" de l'alcalde Jaume Collboni, informa el partit en un comunicat.
"El Baròmetre Municipal confirma el que els veïns viuen diàriament: la inseguretat és un problema greu i creixent a Barcelona. No parlem de percepcions, parlem de fets. La ciutat necessita ordre, presència policial i una política ferma contra la delinqüència", ha dit De Oro.
Així mateix, ha assegurat que el sondeig confirma la preocupació dels barcelonins sobre el problema d'accés a l'habitatge "perquè les polítiques del bipartidisme han fracassat rotundament".