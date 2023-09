Viñuales (PSC) afirma que En Comú Podem i Junts "podrien aportar molt" al govern de Tarragona

Sobre el cas 'Inipro': "Renunciem a l'acusació penal, però no a la possible indemnització civil"

TARRAGONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha afirmat que En Comú Podem i Junts "podrien aportar molt" a un possible govern de la ciutat al costat del seu partit, el PSC.

"No estem parlant del senyor Puigdemont i de Yolanda Díaz, estem parlant del senyor Jordi Sendra i el senyor Jordi Collado", ha sostingut en una entrevista aquest dimarts al diari 'Ara' recollida per Europa Press, en la qual ha sostingut que tots dos tenen moltes coses en comú a nivell de ciutat.

Ha assenyalat que els comuns de Tarragona tenen "un sistema assembleari que de vegades desvirtua una mica la representació política" i ha afegit que pel grup de Junts només té bones paraules, textualment, per haver votat a favor de temes importants.

També ha acusat ERC de deixar l'Ajuntament "en una situació econòmica molt precària" donat que --en les seves paraules-- van augmentar les despeses però no els ingressos.

Sobre la neteja a la ciutat, ha afirmat que és "molt millorable", l'ha atribuït a l'incivisme i ha explicat que el consistori es troba en una situació de continuïtat del servei amb un contracte signat fa 22 anys i amb una darrera pròrroga de fa 10 anys.

CAS 'INIPRO'

Preguntat pel cas 'Inipro', pel qual l'exalcalde de Tarragona del PSC, Josep Félix Ballesteros, està acusat de presumpta malversació, prevaricació, frau i falsedat documental, ha sostingut que l'Ajuntament ja està defensat: "Renunciem a l'acusació penal, però no a la possible indemnització civil".

"Si la fiscal no veiés cas i no hi hagués acusació particular, sí podria ser que continuéssim a la causa", ha subratllat, ja que segons ell la possible indemnització està salvaguardada pel ministeri fiscal.