Vic (Barcelona) adquirirà uns dispositius per mesurar la contaminació ambiental i acústica

BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Barcelona ha traslladat a l'Ajuntament de Vic un projecte d'estratègies de ciutat intel·ligent per integrar dispositius de mesura de la contaminació ambiental i acústica en la plataforma tecnològica per a la gestió urbana Smart Region, que permetrà recollir dades per gestionar la contaminació de manera més eficient.

Segons han informat en un comunicat d'aquest dimecres, la segona part del projecte consisteix en el disseny d'un quadre de comandament que analitza les dades recollides per sonòmetres i dispositius de mesura de qualitat de l'aire, i que té per objectiu facilitar la presa de decisions a l'equip tècnic i polític del consistori.

Amb aquest estudi es té previst prevenir i reduir la contaminació acústica a la qual està exposada la població, a més d'identificar les fonts desconegudes de contaminació ambiental i avaluar l'impacte de diferents accions de mitigació per identificar les més eficaces i rendibles.