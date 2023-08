Verge critica el discurs de Rubiales: "Patriarcat en estat pur!"

BARCELONA, 25 ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha criticat aquest dijous el discurs del president de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, en el qual ha anunciat que no dimitirà i que el petó amb la jugadora Jenni Bell va ser consentit: "Patriarcat en estat pur!".

"Avui no solament queda més retratat encara el masclisme recalcitrant de Rubiales sinó d'un bon gruix de l'assemblea general de la RFEF que li riu les gràcies, aplaudeix quan ataca el feminisme i condona uns comportaments que estan sent rebutjats pertot arreu", ha dit en un tuit recollit per Europa Press.

Rubiales ha afirmat textualment que el petó a la jugadora Jenni Bell va ser espontani, mutu i consentit i ha carregat contra el "fals feminisme".