Veïns de Lleida proposen la creació d'un espai verd i social al Passatge de Santa Anna

LLEIDA 15 nov. (EUROPA PRESS) -
Veïns i veïnes de Lleida han proposat la creació d'un espai verd i social al Passatge de Santa Anna, en el marc del procés participatiu Imaginem Lleida que s'ha dut a terme per recollir les necessitats i propostes per transformar aquest punt de la ciutat.
158 persones han generat 102 propostes en aquest procés participatiu, que es tindran en compte en l'avantprojecte de reurbanització que incorporarà la visió tècnica i veïnal, informa la Paeria de Lleida en un comunicat aquest dissabte.
El procés ha comportat diverses activitats, que han combinat tallers presencials, canals digitals i enquestes a peu de carrer per crear un fórum de reflexió i debat.
El regidor de participació, Roberto Pi, ha agraït la implicació de la ciutadania, entitats, escoles i comerços de la zona per "intercanviar idees i construir un entorn públic".
Entre les propostes de més consens destaquen la instal·lació d'un sistema de tancament nocturn per garantir el descans dels residents, la creació d'una zona verda compartida amb l'escola de Santa Anna i la creació d'un espai polivalent intergeneracional.