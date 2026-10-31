Vega (CUP) avisa del turisme internacional a Barcelona: "L'única cosa que està fent és empobrir"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament i candidata del partit a l'alcaldia de Barcelona, Laure Vega, ha defensat reduir el turisme internacional que arriba a la capital catalana ja que, ha alertat, "l'única cosa que està fent és empobrir a la població".
"És paradoxal que tinguis gran part del país treballant en el sector del turisme, però que, en canvi, no puguin fer turisme", ha sostingut en una entrevista a 'Elnacional.cat' recollida per Europa Press aquest dissabte.
Ha assenyalat a les terminals de creuers que, segons Vega, no tenen cap sentit, ha insistit en la seva oposició a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat i ha apostat perquè Barcelona "torni a ser una capital, no un parc temàtic".
CANDIDATURA
En preguntar-li si seguirà al Parlament si és escollida regidora, ha confirmat que deixaria l'acta de diputada, i respecte a la candidatura ha afirmat que "no es dirà CUP", ja que entenen que serà una mica més ampli.
També ha assenyalat que el seu objectiu és entrar amb força a l'Ajuntament de Barcelona "de manera que no es reediti un govern de (Jaume) Collboni, en cap cas", per la qual cosa ha assenyalat que caldrà parlar amb la resta de partits per buscar encaixos.
Respecte a la seva proposta per a la ciutat, Vega ha sostingut que en una situació "tan radicalment dura per a la majoria de la gent que viu a Barcelona" les propostes radicals, com la de la CUP, guanyen cada vegada més sentit.