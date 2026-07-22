Vandalitzen el mural de TVBoy a Barcelona dedicat a Ferran Torres

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
El mural de l'artista urbà TVBoy dedicat al futbolista Ferran Torres a la plaça Joanic de Barcelona ha estat vandalitzat.
Han tapat el dibuix amb pintura blanca i a sobre han escrit en negre 'Puta Espanya' per, després, deixar-hi només la paraula 'Espanya'.
Posteriorment hi han escrit amb pintura groga 'Volem seleccions catalanes'.
TVBoy ha reaccionat als comentaris que ha rebut per les xarxes socials en contra del mural: "Continuaré pintant. No em feu por".
També ha penjat un vídeo a Instagram en el qual es veu el moment en què una persona vandalitza el mural escrivint 'Puta Espanya' sobre la pintura blanca que ja tapava el dibuix.