Valls rebutja que la taxa turística de Barcelona afecti el turisme de congressos

Demana als hotels que frenin la pujada de preus si creuen que afecta el turisme
BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -
El tinent d'alcalde d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona, Jordi Valls, ha rebutjat que els increments previstos en la taxa turística a la ciutat afectin "el turisme de congressos i encara menys el Mobile World Congress (MWC)", en unes declaracions a Europa Press aquest dijous.
Valls ha respost d'aquesta manera al president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, que dimecres va alertar que l'increment de l'impost pot posar en perill la continuïtat de l'MWC a Barcelona.
El tinent d'alcalde ha recordat que l'MWC es continuarà celebrant a la ciutat com a mínim fins al 2030 i que "dubtar de la seva permanència a Barcelona no summa ni és conseqüent amb els esforços compartits perquè aquesta relació continuï sent tan positiva".
Ha recordat que un euro sobre el preu de les habitacions d'hotel, especialment en les categories elevades, "no pot tenir en cap cas un efecte dissuasiu" i ha recordat que el preu mitjà per habitació als hotels de cinc estrelles ha crescut un 27% des del 2020 i un 61% en els últims 10 anys.
"Instaria el Gremi d'Hotels a contenir aquest increment de preus, que és especialment acusat durant les dates de l'MWC, si sospiten que això pot tenir un impacte en la competitivitat de la nostra ciutat per captar i fidelitzar reunions i esdeveniments internacionals", ha dit.
FISCALITAT
Valls ha assenyalat que la taxa turística no grava l'activitat del sector, ja que l'abonen els turistes i no els allotjaments.
Ha afegit que és un instrument que "contribueix a equilibrar" la despesa que suposa per a la ciutat tenir una influència de visitants, que ha qualificat d'important.