Valls qualifica d'èxit la Copa Amèrica i no es tanca a que Barcelona torni a acollir-la el 2026

Defensa un impacte econòmic "evident" a la ciutat

BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -

El tinent d'alcalde d'Economia, Hisenda i Turisme en l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, ha qualificat aquest diumenge d'èxit la 37 Copa Amèrica de Vela celebrada a Barcelona i no ha descartat que la ciutat torni a acollir-la el 2026.

"Tenim l'obligació de tenir una conversa amb l'organitzador i veurem quina és la decisió que prenem", ha dit en una entrevista de Rac 1 recollida per Europa Press, en ser preguntat per la possibilitat que Barcelona torni a acollir el 2026 l'esdeveniment esportiu.

Així mateix, ha considerat "important" veure també quins són els objectius del consistori de cara a 2026, així com els de l'organitzador, i ha assegurat que la Copa Amèrica, després de Barcelona, ja és diferent.

"El 2021 nosaltres teníem una feblesa com a ciutat, que és el nostre reconeixement internacional després d'un període de deu anys de 'procés' que no va ajudar a la capacitat o reconeixement internacional d'aquesta ciutat. Avui jo crec que això ho hem aconseguit d'una forma important, hem de veure quins són els objectius del 2026 i quins té el Team New Zealand", ha afegit.

IMPACTE ECONÒMIC "EVIDENT"

Sobre els 1.200 milions d'euros que es preveien d'impacte econòmic a la ciutat, Valls ha afirmat que no disposa en aquests moments d'estudis que avalin si s'ha aconseguit aquesta xifra o no, encara que ha sostingut que "l'impacte econòmic a la ciutat ha estat evident".

"Una altra cosa són els propòsits, i jo crec que des d'aquest punt de vista sí que hem aconseguit tots i cadascun dels objectius que nosaltres volíem", ha defensat.

"OMBRES DE DUBTES"

Sobre les crítiques de la gestió d'aportacions públiques a l'esdeveniment, Valls ha explicat que faran, textualment, un exercici de transparència, encara que ha valorat que "no és positiu que es vegi aquesta ombra" sobre les xifres.

"El que ja no respecto és que algú enviï ombres de dubtes respecte a com hem gestionat nosaltres econòmicament, perquè a Barcelona mai ha passat això", ha puntualitzat.