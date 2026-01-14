Valls nega que Barcelona sigui "una ciutat en mans de grans especuladors" d'habitatge

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)
El quart tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, ha negat que la capital catalana sigui "una ciutat en mans de grans especuladors" en matèria d'habitatge, tot i que sí que ha reconegut que existeixen.
Ho ha dit aquest dimecres en la XI Tribuna Immoscòpia 2026 del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona (API), juntament amb la presidenta del col·legi i de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, i el director del Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Xavier Roig.
"L'estructura de la propietat a Barcelona no està concentrada en poques mans. La ciutat té 700.000 referències cadastrals que estan en mans de 500.000 persones. D'aquestes, 440.000 tenen un pis, per tant, el 86% dels propietaris de la ciutat tenen un pis", ha sostingut.
Ha subratllat que el consistori sí que combatrà des del punt de vista legal el fet que "algú compri un bloc de cases sencer per fer fora els veïns i obtenir un 22% de rendibilitat".
També ha allargat la mà al sector privat per col·laborar, els qui ha considerat necessaris en la solució a la situació, i per "donar resposta a la gent que no pot esperar més".
Els ha animat a treballar en la construcció de nous habitatges, en què ha considerat que tenen marge per arribar a acords; en regulació urbanística i fiscal; i a fer créixer el sector des del punt de vista de la industrialització de la construcció.
"PACTE TRANSVERSAL I DE PAÍS"
En la seva intervenció, Junyent ha remarcat que el problema de l'habitatge és estructural i que "sense oferta no hi ha solució i no existeix un mercat equilibrat, qualsevol regulació té un recorregut limitat i la pressió sobre els preus i la ciutadania només augmentarà".
Per això, ha reclamat un "pacte transversal i de país que entengui les diferències territorials, que assumeixi la col·laboració públic-privada no com una amenaça, sinó com una solució".
Ha detallat les peticions del pacte en 10 eixos: un marc regulador estable; compromís pressupostari; estabilitat dels acords públic-privats per fer oferta assequible; mobilització de sòl; avançar cap al dret subjectiu de l'habitatge; suport efectiu a la primera compra d'habitatge; administració àgil i simplificació de tràmits; actualitzar les zones tensionades; fiscalitat; i governança i seguiment del pacte.
"Avui no pot ser una trobada més. Els diagnòstics fa temps que els tenim, ara s'ha d'actuar i volem que avui sigui un punt de partida d'un treball coordinat perquè el dret a l'habitatge no es garanteix amb declaracions, sinó amb habitatges", ha conclòs.
ROIG
Per la seva banda, Roig ha valorat la jornada com una oportunitat per a l'administració d'"escoltar el que ha de dir el sector privat" i alhora una oportunitat del sector públic d'explicar què estan fent per afrontar la problemàtica de l'habitatge.
Ha apuntat que l'administració no va en contra de ningú, en referència a l'entrada en vigor de la nova llei contra el lloguer de temporada, i ha coincidit a expressar que tots dos sectors "han d'estar en el mateix bàndol" per resoldre la situació actual.