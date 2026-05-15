Valls demana al Port de Barcelona "accelerar" la seva estratègia per ser més port base i no d'escala

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Subratlla que l'objectiu de l'Ajuntament és reduir a "zero" els creuers en trànsit
BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -
El quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i responsable de l'àrea de Turisme, Jordi Valls, ha reclamat al Port de Barcelona "accelerar" la seva estratègia per ser més port base i no d'escala.
Ho ha dit en unes declaracions a Europa Press, en les quals ha explicat que l'objectiu del consistori, i que va expressar dimecres l'alcalde, Jaume Collboni, és reduir a "zero" els creuers que fan escala a la capital catalana.
Valls ha afirmat que l'aportació econòmica per a la ciutat dels creuers d'escala és "molt menor" que la dels creuers base, mentre que el seu impacte en la massificació del districte de Ciutat Vella i a llocs emblemàtics és molt més alt, segons ell.
El regidor ha sostingut que el Port ja té una majoria de creueristes de port base i una minoria de creuers d'escala, i ha demanat a l'enclavament "continuar amb l'acord" que van signar l'estiu passat per reduir de 7 a 5 les terminals de creuers.
FISCALITAT
El també responsable d'Economia i Habitatge ha insistit que l'objectiu és arribar a zero creuers de trànsit i que no hi renunciaran: "Utilitzarem els mecanismes legals i fiscals per aconseguir-ho perquè nosaltres vetllem per l'interès general dels barcelonins".
S'ha referit a la possibilitat d'incrementar la taxa que paguen els turistes que arriben a la ciutat fent escala en un creuer fins als 8 euros el 2027, amb la idea que sigui un "desincentiu" perquè aquests creuers vinguin a Barcelona.
"No renunciarem als nostres instruments perquè tenim objectius polítics i els volem portar a la pràctica", i ha afirmat que l'arribada de creueristes d'escala té una incidència molt important en la massificació turística a la ciutat.