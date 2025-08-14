Valls defensa una "intervenció multifactorial" al barri de Sant Antoni de Barcelona

BARCELONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
El tinent d'alcalde i regidor de districte de l'Eixample de Barcelona, Jordi Valls, ha defensat aquest dijous fer una "intervenció multifactorial" i immediata amb equips vinculats a serveis socials, espai públic i seguretat al barri de Sant Antoni, i ha mostrat la seva voluntat de fer-ho amb els veïns del barri.
"Hi ha qui creu que les solucions plantejades són insuficients perquè no ataquen les arrels del problema: la desigualtat i l'habitatge. No negaré que aquests són els principals problemes, però la seva dimensió no ens ha de limitar a plantejar també intervencions immediates", ha dit en un article a 'La Vanguardia' recollit per Europa Press sobre el pla de xoc del consistori per evitar l'incivisme després de les queixes de veïns i comerciants.
Ha expressat que "no és suficient" incrementar els efectius de la Guàrdia Urbana i realitzar multiinspecciones per detectar i actuar sobre conductes delictives i il·legals.
Ha afirmat que Barcelona ha vist créixer la seva població i la seva diversitat els últims anys, fet on impacta, entre altres, un fenomen que, segons ell, afecta a la majoria de ciutats europees: el sensellarisme, vinculat a "crisis diverses" com la de l'habitatge, la migratòria, o les de la salut mental i les addiccions, textualment.
Considera que tots els reptes globals --"clima, desigualtat, cultures, migracions, educació, economia, seguretat, ciència"-- es viuen als barris, on, en paraules seves, s'ha de plantejar el debat i sobretot l'acció política.