Valls creu que les empreses de l'Íbex "han d'estar més presents" a Barcelona i Catalunya

BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -

El tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, ha considerat que "les companyies de l'Íbex han d'estar més presents; de la manera que vulguin, però més presents" a la ciutat i a Catalunya perquè són un mercat important per a aquestes empreses.

En declaracions a Cope Catalunya aquest dissabte recollides per Europa Press, ha apel·lat als actors polítics i econòmics de tota Espanya: "Ara és el moment en què podem treballar tots junts".

"Si creuen que Barcelona i Catalunya han canviat, també han de jugar un paper destacat", ha afegit.

A més ha dit que Barcelona té "ganes de parlar amb Madrid i la resta d'Espanya, però aquests actors han d'entendre que estan interpel·lats per venir".

Ha defensat ampliar l'Aeroport de Barcelona per "millorar la connectivitat intercontinental de Barcelona, principalment amb Àsia, però no per portar més turistes", i ha reiterat que l'any 2028 ja no hi haurà pisos turístics a la capital catalana.

HABITATGE I COL·LABORACIÓ PRIVADA

Considera que l'habitatge és el gran repte de Barcelona, Espanya i Europa i que en els anys vinents arribaran recursos d'Europa i les administracions estatals per afrontar-lo, però que el sector públic no pot resoldre'l tot sol.

"Es necessita incentivar al sector privat, que ara mateix no té cap element incentivador", ha dit.