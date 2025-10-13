Valls avisa que "ningú no pot imposar el seu projecte" en els comptes de Barcelona 2026

BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
El tinent d'alcalde d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, ha avisat aquest dilluns que "ningú no pot imposar el seu projecte" en els pressupostos de Barcelona del 2026 ni estar condicionant constantment, en les seves paraules.
"Ningú no té majoria suficient, això vol dir que els projectes s'han de compartir. Cal tenir una visió global i no estar condicionant constantment. El que no podem és tenir un debat constant", ha dit en una entrevista a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press.
Ha expressat que en la pròrroga dels pressupostos del 2025 "ERC, Junts i de vegades els Comuns també" han mostrat disposició per canviar partides i ha lamentat que, segons ell, de vegades es converteix la política excessivament en una transacció.
"Entenc que alguns grups estan en certs debats de lideratge però no els ha de condicionar en la responsabilitat d'arribar a acords", ha dit.
Preguntat per si la seva idea és començar l'any amb els pressupostos aprovats, ho ha afirmat: "Com més aviat possible, millor".
LLOGUER DE TEMPORADA I RECÀRREC TURÍSTIC
Sobre els lloguers de temporada, aposta per abordar la qüestió amb fermesa jurídica i la "millor" fermesa jurídica és, a parer seu, un acord de regulació al Parlament.
Preguntat per l'afectació que tindria sobre els ingressos si el Parlament no convalida el decret llei de l'increment d'1 euro del recàrrec turístic municipal, ha afirmat que seria de "5 o 6 milions" d'euros, cosa que, en les seves paraules, no té un impacte econòmic comparat amb els 4.180 milions d'euros de la proposta de pressupost del consistori per al 2026.