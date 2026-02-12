La Urbana registra 273 incidències i els Bombers 260 pel vent aquest dijous a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press
El consistori eleva a emergència l'alerta per vent a causa de l'"empitjorament" del temps
BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha registrat 273 incidències i els Bombers de la ciutat 260 durant l'episodi de fortes ratxes de vent d'aquest dijous.
En un comunicat, el consistori informa que a la nit han pogut dur a terme el 50% de la recollida de residus prevista i que en les pròximes hores el servei es dedicarà exclusivament a la gestió de les emergències.
Aquest dimecres es va crear un dispositiu especial d'acollida per a persones sense llar que fins aquest matí ha acollit 48 persones al Pavelló Itàlia de Fira de Barcelona, que estarà obert durant tot el dia i fins divendres a les 9 hores.
INCIDÈNCIES DESTACADES
L'Ajuntament ha elevat el Pla d'Actuació Municipal per ventades a fase d'emergència durant el dia a causa de l'"empitjorament de les condicions meteorològiques", a més de l'augment de serveis dels Bombers de Barcelona.
Durant l'episodi s'ha produït la caiguda de diferents elements a les carreteres de la ciutat, l'avinguda Meridiana o la ronda Litoral, on poc abans de les 3 del matí una branca ha provocat la caiguda d'un motorista, que ha resultat ferit lleu.
També a la ronda Litoral, el despreniment de la tanca d'una escola ha provocat el tall de dos carrils de circulació, i al carrer Àvila, part del balcó d'un edifici de 3 plantes ha caigut al carrer, sense provocar ferits.