La Urbana de l'Hospitalet (Barcelona) incorpora un cinemòmetre per detectar patinets trucats

AYUNTAMIENTO DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha incorporat al cos un cinemòmetre portàtil homologat per controlar de manera precisa la velocitat real dels patinets elèctrics i detectar dispositius trucats.
Aquesta eina permetrà reforçar la seguretat de la resta d'usuaris de la via, especialment els vianants, garantint que es respecta el límit legal de 25 km/h i verificar si el patinet està manipulat, la qual cosa suposaria una multa de fins a 500 euros, indica el consistori en un comunicat aquest dijous.
El 2025, la policia de l'Hospitalet va requisar 340 patinets per haver estat modificats i superar el límit de velocitat legal, i des de juny del 2020 ha imposat més de 8.100 sancions pel mal ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP).